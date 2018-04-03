أردوغان: اتفاقنا مع روسيا بشأن منظومة S-400 تم بالفعل وطوينا هذه الصفحة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن اتفاق بلاده مع روسيا بشأن شراء منظومة الدفاع الصاروخية

اتفاقنا مع موسكو قد تم بالفعل وإن هذه الصفحة قد طويت.

وأضاف أردوغان في مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، السوم الثلاثاء، أم مرحلة المباحثات والمفاوضات بشأن الصفقة قد تمت بالفعل، وأن تجري الآن مرحلة التصنيع.

وبخصوص العلاقات الثناية بين البلدين أشار أردوغان إلى أن حجم التبادل التجاري مع روسيا ارتفع بنسبة 32 بالمئة متخطيا بذلك 22 مليار دولار وأن البلدين يهدفان لرفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 100 مليار دولار.

وأضاف أردوغان أن عدد السياح الروس الذين استضافتهم تركيا العام الماضي بلغ 4.7 ملايين ويُتوقع أن يصل عددهم العام المقبل لـ 6 ملايين.

وأوضح أردوغان إلى أن العلاقات والتعاون بين البلدين شهد محاولات تسميم من قبل بعض الأطراف إلا أن البلدين تمكنتا من تجاوز ذلك/ مشيراً إلى أن قيام نظيره الروسي بإجراء أول زيارة خارجية عقب انتخابه إلى تركيا يعكس مدى عمق ومتانة العلاقات بين البلدين.

بدوره أشار الرئيس الروسي بوتين إلى قوة العلاقات بين البلدين، وأوضح أنه ناقش العديد من الموضوعات وخاصة الصناعات الدفاعية، خلال لقائه الثنائي مع أردوغان.

وأشار بوتين إلى أنه نقرر تسريع مدة تسليم منظومة الدفاع الصاروخية إس 400 إلى تركيا.

وبخصوص مشروع السيل التركي لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية قال بوتين إنه يتم حالياً بناء خطين منفصلين في الجزء البحري لخط السيل التركي وخلال فترة قصيرة سيتم البدء في بناء الجزء البري.