أردوغان: لا مستقبل لتنظيمي ب ي د/ ي ب ك وداعش الإرهابيين في سوريا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه لا مستقبل للتنظيمات الإرهابية مثل ب ي د/ ي ب ك وداعش في سورياً، مشيراً إلى أن مستقبل سوريا أهم من أن يسمح لهذين التنظيمين الإرهابيين بالسيطرة على أي أراضي داخل سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده أردوغان مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مساء الثلاثاء، بالعاصمة التركية أنقرة.

وأضاف أردوغان أنه ناقش العديد من القضايا الإقليمية مع نظيره الروسي وفي مقدمتها الوضع في سوريا.

وأشار أردوغان إلى أنه أكد لبوتين ضرورة عملية غصن الزيتون لأمن تركيا ووحدة الأراضي السورية.

وبخصوص القمة التركية- الروسية- الإيرانية المقرر عقدها غداً في أنقرة قال أردوغان " سنتناول بشكل مختلف مجريات محادثات أستانة خلال القمة الثلاثية التي ستعقد غدا بمشاركة نظيرنا الإيراني أيضا."