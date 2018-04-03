الملفات التي سيتناولها الرئيسان أردوغان وبوتين في اجتماع القمة المقبل

صرح مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية أن اجتماع القمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان سيكون لبحث العلاقات الثنائية وأن من بينها ملفات اقتصادية أيضا.



وأضاف يوري أوشاكوف، في تصريح صحفي، أمس الاثنين، أن بوتين وأردوغان سيعقدان اجتماعاً قبل القمة الثلاثية المشتركة بأنقرة بمشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني والتي ستتناول الوضع في سوريا.



وأشار إلى أن الرئيسين سيبحثان الأزمة السورية والتعاون في مجال الطاقة وملفات اقتصادية مثل استيراد الطماطم من تركيا؛ كما ستتناول التعاون في مجال الصناعة والنقل والبناء والسيارات.



وأوضح أن شركة "غاز غروب" عملاقة صناعة السيارات الروسية تعتزم زيادة استثماراتها في تركيا وأن الشركة تخطط لإقامة شراكات وطرح نموذجين من حافلاتها في السوق التركية.



وفيما يتعلق بالسياحة، أشار إلى أن تركيا استعادت مكانتها كأكثر وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الروس، مضيفاً أن 4.7 مليون سائح روسي زاروا تركيا خلال العام الماضي، وهو رقم تجاوز المستوى القياسي الذي وصل إليه السياح الروس العام 2014، والبالغ 4.5 مليون.



وشدد أن البلدين سيبرمان عدداً من الاتفاقيات الثنائية في ختام اجتماع أردوغان وبوتين.



وبيّن أن الاتفاقيات تشمل مذكرات تعاون في مجال تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والسياسات الاجتماعية وحقوق المرأة والطفل والرياضة.



وأكد أن أردوغان وبوتين سيبحثان أيضا ملفات اقتصادية أبرزها محطة "أق قويو" النووية في مرسين التركية وخط السيل التركي الذي يهدف لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر تركيا.



يشار إلى أن أنقرة تستضيف قمّة ثلاثية تجمع الرئيس رجب طيب أردوغان بنظيريه الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، في 4 أبريل/نيسان الجاري، لبحث الملف السوري.