بوتين يصل أنقرة في زيارة تستغرق يومين

حطت طائرة الرئاسة الروسية وعلى متنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ظهر اليوم الثلاثاء، في العاصمة التركية أنقرة في زيارة رسمية للبلاد.

وكان في استقبال الرئيس بوتين والوفد المرافق في مطار "أسن بوغا" بأنقرة، نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، ومسؤولون في وزارة الخارجية التركية.

كما شارك في استقبال الرئيس الروسي سفير موسكو لدى أنقرة، أليكسي يرخوف، ومسؤولو السفارة الروسية في أنقرة، ووالي أنقرة أرجان طوبجه، وقائد القوات المركزية التركية في أنقرة العميد محمد كيب.

وبعد استراحة قصيرة، غادر بوتين أرض المطار متوجهًا إلى المجمع الرئاسي، حيث أجرى له الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مراسم احتفال رسمية.

وسيعقد أردوغان وبوتين اجتماعًا مغلقًا، ثم يشاركا عبد دائرة تلفزيونية مغلقة، في مراسم حفل وضع حجر الأساس لمحطة "آق قويو" التركية للطاقة النووية.

كما يترأس أردوغان وبوتين أعمال الاجتماع السابع لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين، حيث سيجري توقيع اتفاقيات مشتركة.

وغداً، يشارك الزعيمان في أعمال قمة أنقرة الثلاثية بين رؤساء تركيا وإيران وروسيا.