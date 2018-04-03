رئيس الأركان التركي يلتقي نظيره الروسي في أنقرة بالتزامن مع زيارة بوتين

التقى رئيس الأركان التركي الجنرال خلوصي أكار، في العاصمة أنقرة، نظيره الروسي فاليري جيراسيموف.

ووفقًا لبيان صادر عن رئاسة الأركان التركية، فقد استقبل الجنرال أكار نظيره الروسي في مقر رئاسة الأركان التركية في أنقرة.

وأضاف البيان أن الجانبين عقدا اجتماعًا في مقر الأركان، بدون مزيد من التفاصيل.

ويأتي الاجتماع بالتزامن مع زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أنقرة، حيث سيشارك إلى جانب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في حفل افتتاح محطة "أق قويو" للطاقة النووية.

كما سيعقد الزعيمان قمة ثنائية، على أن يلتقيا مجدداً في إطار قمة ثلاثية تجمعهما بالرئيس الإيراني حسن روحاني غدا الأربعاء، لبحث تطورات الملف السوري واتفاقيات أستانة بشأن مناطق خفض التصعيد.