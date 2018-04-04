أردوغان: اتفقنا على خطوات جديدة لإحلال السلام في سوريا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه بحث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين والإيراني حسن روحاني، قضية إحلال السلام في سوريا والخطوات المقبلة لتحقيق هذا الهدف، خلال القمة التي جمعتهم في قصر الرئاسة التركي في أنقرة؛ وأكد أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده عقب القمة على وحدة الأراضي السورية واستبعاد كافة التنظيمات الإرهابية.

وبيّن أردوغان أن تركيا استطاعت تطهير 4 آلاف كيلومتر من الإرهابيين ثم أمنتها لعودة اللاجئين إلى بيوتهم، متوقعا عودة مئات آلاف اللاجئين إلى عفرين عقب انتهاء عمليات تأمينها من الإرهابيين ومخلفاتهم.

وشدد أردوغان على أن بلاده لن تتوقف حتى تطهير جميع المناطق التي يسيطر عليها تنظيم ب ي د الإرهابي، مؤكدا استعداد بلاده للعمل بشكل مشترك مع روسيا وإيران لجعل تل رفعت منطقة مؤهلة من جديد كي يعيش فيها إخواننا السوريون.