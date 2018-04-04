برعاية أممية.. اجتماع غير رسمي بين زعيمي جزيرة قبرص في الـ16 من أبريل

يعقد زعيما قبرص التركية وقبرص اليونانية قريباً اجتماعا غير رسمي، برعاية بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص.

وقال بيان للأمم المتحدة إن اجتماعاً سيعقد في 16 أبريل/ نيسان بين مصطفى أكينجي ونيكوس أناستاسيادس في مقر إقامة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى قبرص، إليزابيث اليزابيث سبهار.

وسيكون ذلك اللقاء الأول الذي يجمع بين الزعيمين وجها لوجه منذ انهيار محادثات السلام رفيعة المستوى في سويسرا في يوليو/ تموز 2017.

وينظر إلى الاجتماع على أنه كسر للجليد في أعقاب انهيار المفاوضات، إذ يمنح القادة فرصة لإعادة الانخراط اجتماعيًا بعد شهور من عدم الاتصال الفعلي.

كان الجانبان قد قالا إن الاجتماع ليس بالضرورة إشارة على استئناف المفاوضات لكنه خطوة إيجابية.