بوتين: التنسيق بين الدول الضامنة متواصل لأجل تخفيف التوتر في سوريا

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال المؤتمر الصحفي عقب انتهاء أعمال القمة الثلاثية التي جمعت زعماء روسيا وتركيا وإيران في العاصمة التركية أنقرة على أهمية ألا يتم تسييس المساعدات الإنسانية في سوريا.

وصرح بوتين أن الرئيس أردوغان تقدم لنظرائه بمقترحات لتوسيع تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للمحتاجين في سوريا لتشمل مناطق درع الفرات وسوف نضع خطوات عملية في هذا الاتجاه.

وأضاف بوتين: "نحن نعمل مع شركائنا الأتراك والإيرانيين للتوصل إلى حل للوضع في سوريا" موضحاً "أننا كدول ضامنة نعمل على زيادة التنسيق من أجل تخفيف التوتر في سوريا".

وأكد بوتين الزعماء الثلاثة ناقشوا في القمة الملف السوري بكل تفاصيله وأن روسيا تشدد، مثل تركيا وإيران، على أهمية وحدة الأراضي السورية.

وتطرق الرئيس الروسي إلى ما تتحمله تركيا من "مسؤولية كبرى في القضية الفلسطينية وما قدمته من أجل الشعب السوري".