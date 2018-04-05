أنقرة توقف مشتبهاً به جديداً في قضية اغتيال السفير الروسي

استمراراً للتحقيقات الجارية في قضية اغتيال السفير الروسي لدى أنقرة أندريه كارلوف، في ديسمبر/كانون أول الماضي؛ أوقفت السلطات التركية، اليوم الخميس، شخصًا جديداً يشتبه بعلاقته بالقضية.

وذكرت مصادر أمنية للأناضول، أن شرطة مديرية أمن أنقرة ألقت القبض على شخص يدعى "س. س" في إطار التعليمات الصادرة عن المدعي العام في أنقرة، أدم أقنجي.

وأوضحت المصادر أن المشتبه به موظف سابق في مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وجرى التأكد من كونه المسؤول المباشر ضمن تنظيم "غولن" الإرهابي عن الشرطي "مولود مرت ألطن طاش"، الذي نفذ الاغتيال.

وأضافت أن المشتبه به استخدم تطبيق الاتصالات المشفر الخاص بايلوك Bylock الذي تم تطويره من قبل عناصر تابعة لمنظمة فتح الله غولن الإرهابية، من أجل تبادل المعلومات والتنسيق بين أعضائها بطريقة مشفرة لا يمكن لأجهزة الاستخبارات الوصول إليها.

وأشارت إلى استمرار استجواب المشتبه به في مديرية الأمن.

وتعتقد النيابة العامة بأن المشتبه به هو من مسح الرسائل الإلكترونية للمدعو ألطن طاش، وأنه ساهم في تبنيه التطرف، فضلًا عن نقله تعليمات التنظيم إليه، وتنسيق أنشطته.

وفي 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اغتيل السفير الروسي لدى أنقرة، أندريه كارلوف، في هجوم مسلح أثناء إلقاء كلمة في معرض للصور، على يد الشرطي "مولود مرت ألطن طاش".