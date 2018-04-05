الجيش التركي يحيد إرهابيين من بي كا كا بجبل جودي جنوب شرقي البلاد

أعلنت رئاسة الأركان التركية، تحييد 4 إرهابيين ينتمون لتنظيم "بي كا كا" الإرهابي خلال عملية مدعومة بغطاء جوي بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

جاء ذلك في بيان نشرته الأركان التركية، اليوم الخميس، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وقال بيان الأركان التركية إن قواتها المسلحة المشاركة في العملية العسكرية بمنطقة "جبل جودي" في شرناق، تمكنت من تحييد 4 إرهابيين.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع تنظيم "بي كا كا" وملاحقة عناصره، داخل البلاد وشمالي العراق.

يأتي ذلك ردًا على هجمات إرهابية ينفّذها التنظيم داخل تركيا بين الحين والآخر، مستهدفًاً المدنيين وعناصر الأمن والجيش.