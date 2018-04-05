الحكومة التركية: اقتربت النهاية في تل رفعت أيضاً

جددت الحكومة التركية تعهدها بتطهير مدينة تل رفعت السورية من الإرهابيين، وذلك بعد يوم من قمة ثلاثية احتضنتها أنقرة جمعت زعماء تركيا وروسيا وإيران وتناولت الملف السوري بشكل رئيسي.

وقال نائب رئيس الوزراء التركي والناطق باسم الحكومة، بكير بوزداغ، في مقابلة تلفزيونية اليوم الخميس: "سنطهر تل رفعت من تنظيم ي ب ك/ ب ي د الإرهابي على غرار عفرين، اقتربت النهاية هناك أيضاً".

وأضاف، في معرض تعليقه على نتائج القمة الثلاثية التي انعقدت أمس الأربعاء: "لا نسمح بتقسيم تراب ووحدة سوريا أو إجراء تغيير (ديموغرافي) فيها مبني على المذهبية، وهذا أمر مهم للغاية".

وفي شأن آخر، كشف بوزداغ أن جهاز الاستخبارات التركي تمكّن حتى اليوم من القبض على 80 عنصراَ من منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية في 18 دولة، وجلبهم إلى البلاد.