شيمشك معلقاً على مزاعم استقالته: أواصل خدمة تركيا حتى آخر نفس

في أول تعليق له على مزاعم استقالته، قال نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، محمد شيمشك، اليوم الخميس، إنه يواصل بذل الجهد في بناء تركيا وخدمة الشعب "حتى آخر نفس".

وقال شيمشك، في تغريدة له على حسابه الشخصي بموقع تويتر: "هبطنا في إسطنبول للتو لحضور برنامج اقتصادي لمؤسسة التمويل الدولي"، مضيفاً: "وصلت إلى إسطنبول قبل قليل لعقد سلسلة لقاءات مع المستثمرين".

وأضاف، في نفي ضمني للأنباء الواردة عن استقالته: "حتى آخر نفس، أواصل بذل الجهد لكي أكون من الذين يتنافسون على خدمة الشعب، والذين يضعون حجراً فوق حجر لبناء تركيا الجميلة".

Just landed in #Istanbul to attend 2018 #IIF Economic Program.



Yatırımcılarla bir dizi görüşme yapmak üzere az önce İstanbul'a vardım.



Son nefesimize kadar güzel Türkiyemiz için taş üstüne taş koyanlardan, millete hizmet yolunda yarışanlardan olmak için çaba harcamaya devam..