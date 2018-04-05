قالن: نحقق في المعلومات الروسية حول عدم بقاء إرهابيي "ي ب ك" في تل رفعت

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركي، إبراهيم قالن، أن روسيا أبلغت بلاده بأنه لم يتبق أي من عناصر "ي ب ك/ ب ي د" الإرهابي في مدينة تل رفعت السورية.

وأضاف المتحدث باسم الرئاسة، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أن أنقرة تحاول في هذه الأثناء "التحقق من صحة هذه المعلومة".

وأكد قالن أن عملية "غصن الزيتون" التي تم تحرير منطقة عفرين شمال غرب سوريا بموجبها من التنظيمات الإرهابية "ستستمر إلى أن يتم تطهير كامل المنطقة من الإرهابيين بما في ذلك تل رفعت" المجاورة لعفرين.

وحول موعد انسحاب القوات التركية من عفرين، أكد قالن أن "وجودنا في عفرين سيستمر إلى أن يستتب الأمن في المناطق الحدودية وداخل عفرين".

وفي شأن منفصل، حذر المتحدث باسم الرئاسة التركي من محاولات تنظيم "بي كا كا" الإرهابي من البقاء في قضاء سنجار العراقي تحت عناوين مختلفة.

وشدد على أن أنقرة "تتخذ موقفًا حذرًا حيال هذا الأمر، لأن مثل هذه التكتيكات الكاذبة للمنظمة تُصادفنا مرارًا (...) فهم يُغيّرون الأسماء والمواقع والنقاط لكنهم في النهاية يعملون على إدامة وجودهم هناك".

وجدد عدم قبول بلاده ببقاء المنظمة الإرهابية في قضاء سنجار، مشيراً إلى أن "السلطات العراقية تدرك موقفنا، وترفض بدورها وجود المنظمة".