الرئيس القرغيزي يزور تركيا الاثنين لتمتين العلاقات الثنائية

يعتزم الرئيس القرغيزي سورونباي جينبيكوف، إجراء زيارة رسمية إلى تركيا الاثنين القادم، تستغرق يومين، وذلك في 9 و10 أبريل/ نيسان الجاري.

وأفاد رئيس قسم السياسة الخارجية في دائرة الرئاسة القرغيزية، دانيار صديقوف، في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، أن الرئيس جينبيكوف سيعقد لقاءً ثنائيًا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان ولقاءً آخر على مستوى الوفود.

وقال إن "تركيا تعتبر صديقًا جيدًا لقرغيزستان وشريكًا موثوقًا، وهذه الزيارة الأولى لجينبيكوف كرئيس للجمهورية إلى تركيا تعني استعداده لتعميق وتطوير العلاقات الثنائية بشكل أكبر بين البلدين، وفي هذا الإطار هناك أهداف لتأسيس حوار سياسي كبير بين البلدين".

وأشار إلى أن جينبيكوف سيلتقي خلال الزيارة كلًا من أردوغان، ورئيس الوزراء بن علي يلدريم، ورئيس البرلمان التركي إسماعيل قهرمان.

وأضاف: "سيتم خلال اللقاءات تبادل وجهات النظر بخصوص مسائل التعاون بين تركيا وقرغيزستان، ومن المنتظر أن تتكثف وتتعمق العلاقات التجارية والاقتصادية، وأن يكتسب تطوير العلاقات مع تركيا زخمًا في إطار منظمات إقليمية ودولية مثل منظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون للبلدان الناطقة بالتركية، ومنظمة الثقافة التركية الدولية، والجمعية البرلمانية للبلدان الناطقة بالتركية".

ولفت إلى أنه من المنتظر أن يتم خلال الزيارة التوقيع على اتفاقيات في مجالات حماية وتشجيع الاستثمارات بين حكومتي البلدين والزارعة، والثقافة، والرياضة، والضمان الاجتماعي، إضافة إلى بروتوكولات تعاون في مجالي الصحافة والمعلومات.