تعليق اجتماعات "مجموعة العمل التركية الأمريكية" حول منبج لحين استلام "بومبيو" مهام منصبه رسمياً

قالت مصادر بوزارة الخارجية التركية، إن اجتماع "مجموعة العمل التركية الأمريكية" بشأن الأوضاع في مدينة "منبج" السورية، مُعلّق حتى استلام وزير الخارجية الأمريكي الجديد مايك بومبيو، مهامه رسمياً.

وأكّدت المصادر الدبلوماسية، التوصل إلى تفاهم تركي أمريكي بشأن الملف السوري خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، إلى أنقرة في شباط / فبراير الماضي.

وتطالب أنقرة واشنطن بإخراج تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي من منبج، الذي احتلها في أغسطس/آب 2016، بدعم أمريكي، في إطار الحرب على تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأشارت المصادر ذاتها، أن الاجتماع الأول لمجموعة العمل التركية الأمريكية، الذي انعقد في 8 مارس/ آذار الماضي، كان بنّاءً بشكل عام، حيث تناول المبادئ الأساسية للتعاون المحتمل بين الطرفين.

وبيّنت المصادر الدبلوماسية أن الاجتماع المقبل لمجموعة العمل التركية الأمريكية، بشأن قضية "منبج" التي يحتلها التنظيم الإرهابي، قد ينعقد في مايو/أيار المقبل.

ولفتت إلى أن المجموعة قد تجتمع في وقت قريب، من أجل مناقشة القضايا الأخرى، وأن المباحثات متواصلة بين مسؤولي البلدين في هذا الصدد.

وأقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تيلرسون من منصبه الشهر الماضي، وعين بومبيو خلفا له، والذي سيتولى مهامه رسمياً عقب مصادقة الكونغرس على القرار.

وأمس الخميس، قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده لن تقدم تنازلات بخصوص مدينة منبج (شمال) أو شرق الفرات أو غربه؛ "طالما وجد تهديد إرهابي (ينطلق) من تلك المناطق".