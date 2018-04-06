"لا تكرروا أخطاء الأمريكيين".. تركيا تحذر فرنسا من إرسال جنود إلى منبج

حذرت تركيا، الخميس، فرنسا من إرسال عسكريين إلى مدينة منبج السورية، داعية باريس إلى عدم "تكرار أخطاء" واشنطن في دعم تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مؤتمر صحافي بأنقرة الخميس: "خلال محادثاتنا مع نظرائنا الفرنسيين قالوا لنا إن إرسال جنود إلى منبج ليس على جدول الأعمال، لا تثقوا بالمعلومات الصحافية".

وتابع: "هذه رسالتنا إلى السلطات الفرنسية: لا تكرروا أخطاء الأمريكيين".

وأثار استقبال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في الإليزيه، قبل أسبوع، وفداً من التنظيم الإرهابي المتستر تحت عباءة ما يسمى قوات سوريا الديمقراطية، غضب أنقرة، وسرت في الأثناء شائعات عن نية باريس إرسال جنود إلى منبج لحماية ودعم الإرهابيين.

لكن الإليزيه نفى تلك الشائعات، في حين عرض الوساطة بين أنقرة و"قوات سوريا الديمقراطية"، وهو ما رفضته تركيا على الفور، ونددت به.