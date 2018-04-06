يلدريم يوقع 7 اتفاقيات تعاون مع منغوليا في زيارة تستغرق يومين

وقعت تركيا ومنغوليا، اليوم الجمعة، سبع اتفاقيات تعاون في مجالات متنوعة، أهمها الزراعة، والنقل، وتكنولوجيا المعلومات، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم إلى العاصمة المنغولية أولان باتور التي وصلها في وقت سابق فجر اليوم.

ووصل يلدريم منغوليا، فجر اليوم، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة وجهها نظيره المنغولي، خوريلسوخ أوخنا، حيث استقبله في القصر الرئاسي بأولان باتور.

وبحسب وكالة الأناضول وقع وزراء البلدين المعنيون اتفاقيات في مجالات الاقتصاد، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والإعلام، وإدارة حالات الطوارئ، والهجرة، والمكتبات، فضلا عن التعاون بخصوص أتراك المهجر والمجتمعات ذات القربى.

وأعرب يلدريم خلال لقائه أوخنا عن رغبة بلاده في رفع حجم التبادل التجاري والاقتصادي مع منغوليا.

وأشار يلدريم إلى توفر إمكانيات كبيرة لدى البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي بينهما.

ويحتفل البلدان العام المقبل بذكرى مرور 50 عامًا على بداية العلاقات الدبلوماسية المشتركة.

ويرافق يلدريم، في زيارته، نائبه هاكان تشاوش أوغلو، ووزير الثقافة والسياحة نعمان قورتولموش والمواصلات والاتصالات أحمد أرسلان، إضافة إلى رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية التركية المنغولية محمد أردوغان.