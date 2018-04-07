أردوغان يحذر فرنسا من خطورة دعم الإرهابيين شمالي سوريا

حذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان باريس من مغبة دعم الإرهابيين شمالي سوريا وقال إن "فرنسا تتواطأ مع الإرهاب وتدعمه، وقد استضافت إرهابيين في قصر الإليزيه، هذا الأمر سيكون وبالا عليهم، ولن يتمكنوا من الفرار من بلاء الإرهاب".

جاء ذلك في كلمة اليوم السبت أمام المؤتمر العام الاعتيادي لحزب العدالة والتنمية في ولاية دنيزلي جنوب غربي تركيا.

ونهاية الشهر الماضي استقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه وفدًا مما يسمى بـ "قوات سوريا الديمقراطية" والتي يشكل مسلحو تنظيم "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي معظم قوامها.

وبخصوص عملية غصن الزيتون قال أردوغان إن عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم في عفرين شمالي سوريا وصل إلى 4 آلاف منذ انطلاق العملية في يناير/كانون الثاني الماضي.

وأضاف أردوغان أنه في حال إضافة الإرهابيين الذين تم تحييدهم داخل تركيا وشمالي العراق فإن العدد سيتراوح ما بين 4 آلاف و200 و4 آلاف و300، خلال الفترة نفسها.

ولفت أردوغان إلى أن العديد من الأسلحة التي تستخدمها تركيا في مكافحة الإرهاب مصنوعة محليا، ومنها الطائرات بدون طيار، والعربات المدرعة، والدبابات، والمدافع، والأسحلة الخفيفة.

وأضاف أن شركات الصناعات الدفاعية التركية كانت في الماضي تبعث ممثليها إلى الخارج للاتفاق على صفقات شراء أسلحة، والآن على العكس من ذلك ترسلهم لإجراء صفقات بيع للأسلحة المصنعة في تركيا.