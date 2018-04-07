أنقرة: سياسيون يونانيون يسعون لزعزعة العلاقات بين البلدين

اتهم نائب رئيس الوزراء التركي بكر بوزداغ، اليوم السبت، سياسيين يونانيين "غير أكفاء"، بالسعي من أجل زعزعة علاقات بلادهم مع تركيا.

وقال بوزداغ، وهو أيضاً المتحدث باسم الحكومة، في تغريدة له عبر صفحته على تويتر: "بعض الوزراء اليونانيين يطلقون تصريحات تحريضية ضد تركيا، وهذا ليس من مصلحة اليونان".

وأشار إلى اتخاذ العديد من الخطوات الرامية لتطوير العلاقات بين البلدين في الآونة الأخيرة، وبيّن أنّ زعزعة العلاقات مع تركيا ليست من مصلحة اليونان.

وأكد المسؤول التركي، أنّ بلاده لا تتعدى على حقوق أحد ولا تسمح لأحد بالتعدّي على حقوقها، مضيفاً بالقول: "التاريخ يشهد على ذلك".

يشار أن توتراً نشب بين أنقرة وأثينا، منتصف فبراير/ شباط الماضي، عقب إجراء خفر السواحل اليونانية مناورات خطيرة قرب جزر "كارداك" الصخرية التركية في بحر إيجة.

وتقوم اليونان في الآونة الأخيرة، بانتهاك المياه الإقليمية التركية قرب الجزر الصخرية التابعة لها في بحر إيجة، كما تنتهك المقاتلات اليونانية المجال الجوي التركي.