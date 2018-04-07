مظاهرة أمام القنصلية الأمريكية بإسطنبول تنديداً بقصف مدرسة بأفغانستان

تظاهر عشرات الأتراك، مساء الجمعة، أمام القنصلية العامة الأمريكية في مدينة إسطنبول، تنديداً بقصف الجيش الأفغاني مدرسة لتعليم القرآن الكريم شمالي البلاد.

والإثنين الماضي، شن الجيش الأفغاني غارة جوية على مدرسة في ولاية قندوز (شمال)، ما أسفر عن مقتل 100 مدني، غالبيتهم من الأطفال، بحسب إعلام محلي أفغاني.

واجتمع المتظاهرون أمام القنصلية الأمريكية، بدعوة من "وقف أربكان" (مستقل)، ورفعوا لافتات تندد بالقصف على المدرسة.

والأربعاء، قالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، إنها لم تضطلع بأي دور في الهجوم.

وتتواجد قوات أمريكية في أفغانستان منذ عام 2001 لمحاربة حركة طالبان والتنظيمات الإرهابية، إلا أن منظمات حقوقية اتهمت الجيش الأمريكي بارتكاب عدد من المجازر بحق المدنيين.

وأعرب علي ينر، رئيس وقف "أربكان" عن شعبة منطقة "بشاك شهير" بإسطنبول، عن إدانته الشديدة للهجوم.

وأضاف ينر، "عندما يقع أي عمل إجرامي أو إرهابي في أوروبا فإن بعض الجهات (لم يسمها) تضع نبأهم في عناوينها الرئيسية، وعندما يكون الضحية مسلمًا يصابون بالعمى والصمم والبكم".

والثلاثاء، أعلنت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (UNAMA)، والرئيس الأفغاني أشرف غني، فتح تحقيقين منفصلين بشأن قصف المدرسة الأفغانية.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، صور جثث أطفال يرتدون العمائم التقليدية وأجسادهم ملطخة بدماء، قيل إنهم راحوا ضحية الغارة على المدرسة أثناء الاحتفال بتخريج دفعة من حفظة القرآن الكريم.