وفد باكستاني يزور تركيا لتدعيم العلاقات السياحية والاجتماعية بين البلدين

يجري وفد باكستاني زيارة إلى ولاية أنطاليا، جنوبي تركيا، لبحث العلاقات بين البلدين.

وأفاد بيان صادر عن الولاية، الجمعة، أن الوفد الباكستاني تبادل مع المسؤولين الأتراك وجهات النظر حول سبل تطوير العلاقات.

وترأس الوفد نائب رئيس مجلس إقليم "جيلجيت - بالتستان" (شمال)، ظفر الله خان، والتقى خلال الزيارة والي أنطاليا، منير قره أوغلو.

ونقل البيان عن "قره أوغلو" قوله إنه بحث مع الجانب الباكستاني سبل تدعيم العلاقات السياحية والاجتماعية والثقافية بين بلديهما.

ولفت "قره أوغلو"، إلى وجود مشتركات تاريخية وثقافية ودينية بين شعبي البلدين.

وأكد على أهمية العلاقات السياسية والاقتصادية المتنامية بين البلدين.

ولم يشر البيان إلى زمن وصول الوفد، أو مدة زيارته.