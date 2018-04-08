أنقرة: الجنديان اليونانيان الموقوفان في تركيا ليسا محل تبادل

أكد نائب رئيس الوزراء التركي، المتحدث باسم الحكومة بكر بوزداغ، أنّ الجنديين اليونانيين الموقوفين في تركيا ليسا موضوع بحث في قضية تبادل، مقابل انقلابيين أتراك فارين إلى اليونان.

وأشار بوزداغ في تصريحات للصحفيين في ولاية يوزغات وسط تركيا، إلى أنّ بلاده أكدت مرارا على أنّ الجنود اليونانيين ليسوا موضوع تبادل مع انقلابيين أتراك من منظمة غولن الإرهابية في اليونان، مبينا أن القضيتين منفصلتان.

وأوضح أنّ أسباب الهجوم الذي يشنه بعض سياسي اليونان ضد تركيا، هو لنيل الشهرة وكسب المزيد من دعم الناخبين.

تجدر الإشارة إلى أنّ بوزداغ اتهم أمس السبت سياسيين يونانيين وصفهم بـ"غير الأكفاء"، بالسعي من أجل زعزعة علاقات بلادهم مع تركيا، وذلك في تغريدة له على تويتر.

وكتب في تغريدته: "بعض الوزراء اليونانيين يطلقون تصريحات تحريضية ضد تركيا، وهذا ليس من مصلحة اليونان".

ومطلع مارس/ آذار الماضي، قضت محكمة الصلح والجزاء في أدرنة، بحبس عسكريين يونانيين اثنين، بتهمة "محاولة التجسس العسكري" و"دخول منطقة عسكرية محظورة".

وفي الأول من الشهر المذكور، أوقفت قوات حرس الحدود التركية، أثناء قيامها بمهامها الدورية، الملازم أجيلوس ميترتوديس، والرقيب ديميتروس من الجيش اليوناني، في منطقة "بازار كولا" الحدودية مع اليونان التابعة لأدرنة.