الخارجية التركية تدين بشدة الهجوم الكيماوي الذي وقع في بلدة دوما السورية

أدانت وزارة الشؤون الخارجية التركية اليوم الأحد بشدة الهجوم الكيماوي الذي وقع فى بلدة دوما السورية فى وقت متأخر من مساء أمس السبت، وحثت المجتمع الدولى على البدء سريعا في تحقيقها للتعرف على الجناة.

وقالت الخارجية في بيانها "ندين بشدة الهجوم والذي يحمل شكوكا قوية أن يكون نظام الأسد هو من نفذها، والذي يعرف المجتمع الدولي سجله في استخدام الأسلحة الكيماوية".

وأضاف البيان أن هذه الحادثة تظهر أن قرارات مجلس الأمن الدولي حول استخدام الأسلحة الكيميائية في سوريا المرقمة 2118 و 2209 و 2235 تم تجاهلها مرة أخرى.

وقالت الوزارة "نتوقع من المجتمع الدولي والمنظمات الدولية أن يظهروا رد فعلهم في مواجهة الهجوم، بما في ذلك منظمة حظر الأسلحة الكيميائية (OPCW)، والعمل على التحقيق الفوري في هذه الجريمة".

ودعا البيان الأطراف الداعمة للنظام السوري إلى القيام بمسؤوليتها لمنع هذه الهجمات الوحشية التي تشكل جرائم ضد الإنسانية، واستهداف المدنيين دون تمييز وتكرارها لعدم اتخاذ أية تدابير بعد الهجمات السابقة.