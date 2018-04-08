رئيس الوزراء التركي يصل العاصمة الأفغانية كابل في زيارة رسمية

وصل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم اليوم الأحد، إلى العاصمة الأفغانية كابل، في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عددا من مسؤولي هذا البلد.

وكان في استقبال يلدريم لدى وصوله مطار حامد كرزاي الدولي، من الجانب التركي وزيري الدفاع نور الدين جانكلي، والداخلية سليمان صويلو وسفير تركيا لدى كابل أوغوزخان أرتوغرول، فيما مثّل الجانب الأفغاني في الاستقبال، وزير الداخلية أويس أحمد برمق.

ويرافق يلدريم في زيارته إلى أفغانستان، نائبه هاكان جاويش أوغلو ووزيرا المواصلات أحمد أرسلان والثقافة والسياحة نعمان قورتولموش، إضافة إلى نواب من البرلمان التركي.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء التركي خلال زيارته الرسمية، الرئيس الأفغاني أشرف غني، والرئيس التنفيذي للبلاد عبد الله عبد الله.

ومن المنتظر أن يعقد عبد الله ويلدريم مؤتمراً صحفياً مشتركاً بعد لقائهما الثنائي، ليجري بعدها الأخير زيارة إلى مقر القوات التركية العاملة في أفغانستان.

كما سيشارك يلدريم في حفل افتتاح مسجد الشهيد بولنت آيدن، الذي أنشأته وكالة التعاون والتنسيق التركية (تيكا).