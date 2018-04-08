يلدريم يجرى زيارة للقوات التركية في أفغانستان

أجرى رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، الأحد، زيارة إلى قوات بلاده في أفغانستان.

وتأتي الزيارة عقب لقاء مغلق أجراه يلدريم مع الرئيس الأفغاني أشرف غني بالعاصمة الأفغانية كابول.

والتقى يلدريم خلال الزيارة قائد القوات الأمريكية في أفغانستان وقائد عمليات "الدعم الحازم" التابعة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الفريق جون نيكولسون.

كما اجتمع رئيس الوزراء التركي مع العميد طيّار أيدن، قائد القوات التركية في أفغانستان.

وخلال لقائه مع بعض الجنود الأتراك، أعرب يلدريم عن اعتزازه بنجاحهم في أداء مهامهم في أفغانستان، لافتًا إلى أن السلام والأمن والرخاء يحل بالبلد الذي يتواجد فيه الجيش التركي.

ورافق يلدريم في زيارته كل من نائبه هاكان جاويش أوغلو، ووزراء الداخلية سليمان صويلو، والدفاع نور الدين جانيكلي، والثقافة والسياحة نعمان قورتولموش، والنقل والملاحة البحرية والاتصالات أحمد أرسلان.

وتشارك تركيا بقوات في عملية "الدعم الحازم" في أفغانستان، وهدفها توفير التدريب اللازم وتقديم المشورة والمساعدة إلى القوات الأفغانية.

وفي وقت سابق اليوم، وصل يلدريم في زيارة إلى أفغانستان قادمًا من منغوليا، حيث التقى رئيس الأفغاني أشرف غني والرئيس التنفيذي للحكومة الأفغانية عبد الله عبد الله، قبل أن يغادر عائدا إلى بلاده.