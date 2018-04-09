أردوغان: أثق بأن السيد جنبكوف سيكون أكثر حذرًا حيال منظمة "غولن" الإرهابية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل كفاحها ضد منظمة "فتح الله غولن" الإرهابية، داخل وخارج حدودها، حتى مثول آخر عميل من المنظمة أمام القضاء.

جاء ذلك في خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره القرغيزي "سورونباي جنبكوف"، اليوم الإثنين، بالعاصمة التركية أنقرة.

وأشار أردوغان إلى أن أعضاء المنظمة ومؤيديها لم يتوانوا عن القيام بكل أشكال الخيانة والدناءة لزرع بذور الفتنة بين تركيا وقرغيزيا.

واعتبر أردوغان أن الزيارة الحالية لجنبكوف هي أقوى رد على مساعي منظمة "غولن" المذكورة.

وشدد أردوغان أن المنظمة تشكل أكبر تهديد بالنسبة لقرغيزيا أيضًا. مؤكدًا أن اقتلاع جذور المنظمة هو دين في عنق رؤساء البلدين.

وأضاف "أثق بأن السيد جنبكوف سيكون أكثر حذرًا حيال المنظمة الإرهابية وسيتخذ التدابير اللازمة بسرعة، ونحن بدرونا سنقف عبر مؤسساتنا المعنية إلى جانبهم في مكافحتها".

وفي وقت سابق اليوم، وصل الرئيس القرغيزي "سورونباي جينبيكوف"، إلى أنقرة في زيارة رسمية تستمر يومين.