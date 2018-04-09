أردوغان يستقبل نظيره القرغيزي في المجمع الرئاسي

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، نظيره القرغيزي "سورونباي جينبيكوف"، ضمن مراسم رسمية في العاصمة أنقرة.

وبدأت المراسم في المجمع الرئاسي وشهدت عزف النشيد الوطني للبلدين، ليقوم بعدها الرئيس الضيف بتحية حرس الشرف.

كما تخلل مراسم الاستقبال استعراض جنود يمثلون فرسان أكبر 16 دولة تركية عبر التاريخ.

وحضر المراسم من الجانب التركي، نائب رئيس الوزراء هاكان جاويش أوغلو، ووزراء الخارجية، مولود جاويش أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والزراعة والثروة الحيوانية أحمد أشرف فاقي بابا، إضافة إلى أن السكرتير العام للرئاسة "فخري قاسرغا"، ورئيس وقف معارف، البروفسور بيرول آقغون، ووالي أنقرة "إرجان طوباجا".

ومن المزمع أن يعقد الرئيسان لقاء ثنائيًا، وآخر على مستوى الوفود، وبعدها سيحضران مراسم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

وأمس الأول، قال بيان نشره المكتب الإعلامي للرئاسة التركية، إن الرئيس القرغيزي، سيجري زيارة رسمية إلى تركيا يومي 9 و10 أبريل/ نيسان الجاري.

وأشار البيان إلى أن الزيارة ستشكل فرصة هامة لبحث إمكانات تعزيز التعاون التركي القرغيزي، بين الرئيس رجب طيب أردوغان، وضيفه جينبيكوف.

وأوضح أن الجانبين سيتناولان التطورات الإقليمية والعالمية، وسيقيّمان إمكانات التعاون الإقليمي، خاصة مجلس التعاون للدول الناطقة باللغة التركية.