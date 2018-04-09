أردوغان يعرب لنظيره الروسي عن قلقه حيال هجمات النظام على دوما

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن قلقه حيال الهجمات التي استهدفت دوما والغوطة الشرقية بسوريا، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، اليوم الاثنين، أن أردوغان وبوتين بحثا خلال المكالمة العلاقات الثنائية، والتطورات الأخيرة في سوريا.

وأضافت المصادر أن أردوغان أعرب عن قلقه حيال الهجمات في دوما والغوطة الشرقية، مؤكداً على ضرورة منع استهداف المدنيين، مشدداً على أهمية التعاون بين البلدين لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان.

وأشارت المصادر إلى أن الزعيمين أعربا عن ترحيبهما لنتائج اجتماع مجلس التعاون رفيع المستوى بين تركيا وروسيا الذي عقد مطلع الشهر الجاري في أنقرة، ونتائج القمة الثلاثية حول سوريا.

وأول أمس السبت، قتل 78 مدنيًا على الأقل وأصيب المئات؛ جراء هجوم كيميائي للنظام السوري على مدينة "دوما" آخر منطقة تخضع للمعارضة في الغوطة الشرقية بريف دمشق، حسب مصدر طبي.

والأربعاء الماضي، احتضنت العاصمة التركية أنقرة، أعمال القمّة الثلاثية حول سوريا بمشاركة رؤساء تركيا رجب طيب أردوغان، وروسيا فلاديمير بوتين، وإيران حسن روحاني، حيث أكد البيان الختامي للقمة، على استمرار وقف إطلاق النار، والكف عن انتهاكه، وعلى وحدة التراب السوري.