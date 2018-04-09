تحييد 43 إرهابياً في عمليات أمنية للداخلية التركية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، تحييد 43 إرهابياً في عمليات أمنية جرت داخل البلاد خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 9 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضحت الداخلية في بيان، أنّ قوات الأمن وبدعم من الجيش، نفذت خلال الأسبوع الأخير 502 عملية أمنية ضدّ التنظيمات الإرهابية داخل حدود تركيا.

وخلال العمليات الأمنية تمّ توقيف 244 شخصاً للاشتباه بصلتهم بمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، وكذلك توقيف 28 آخرين بشبهة الانتماء إلى تنظيم داعش.

كما أوقفت السلطات التركية خلال حملاتها 561 شخصاً في إطار مكافحة منظمة غولن الإرهابية، و9 آخرين للاشتباه في انتمائهم إلى تنظيمات يسارية إرهابية.

وأضاف البيان أنّ قوات الأمن تمكنت من قتل 25 إرهابيا، وألقت القبض على 8 آخرين، فيما سلّم 10 إرهابيين أنفسهم إلى السلطات.

وتمكنت قوات الأمن من تدمير 61 ملجأً ومخبأً ومغارةً للإرهابيين، في مداهمات جرت بولايات دياربكر وهكاري وسعرت وموش ووان وماردين وتونجه إيلي وبينغول وشرناق وبتليس جنوب وجنوب شرق تركيا.

وضبطت قوات الأمن 1.5 طناً من المواد التي تستخدم في صناعة المتفجرات، و43 قنبلة يدوية و47 سلاحاً ثقيلاً.