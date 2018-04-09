لأول مرة.. ضباط يمنيون يجرون دورة تدريبية عسكرية خاصة في تركيا

تعتزم وزارة الداخلية اليمنية إرسال 15 ضابطا إلى تركيا للمشاركة في دورة تدريبية خاصة بالمجال الأمني.

وكيل وزارة الداخلية لقطاع التدريب والتأهيل، اللواء رياض الفقير، قال في تصريح للأناضول الأحد، إنها الدورة الأولى من نوعها وستستمر أسبوعين.

وحسب "الفقير"، فإن هذه هي الدفعة الأولى "لكن الوزارة تنسّق لإرسال دفعات أخرى".

وأوضح أن "المشاركين يحملون رتب إشرافية (نقيب وما دون)"، دون تفاصيل أخرى عن موعد انطلاق الدورة.

وفي تصريحات أخرى، نشرها موقع وزارة الداخلية اليمنية، قال "الفقير" إن قطاع التدريب والتأهيل بالوزارة خطط البرامج التدريبية للعام الجاري، في مختلف التخصصات الأمنية التي تحتاجها البلاد.

وثمّن خلال وداعه أفراد الدفعة في مطار عدن الدولي، دور حكومة تركيا وكلية الشرطة وسفارتها التي تتخذ من العاصمة السعودية الرياض مقرا لها، بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.

وتقدّم تركيا عبر مؤسساتها المختلفة، مشروعات متنوعة في مختلف محافظات اليمن الذي يعيش أوضاعاً إنسانية صعبة ودمارا واسعا في البنية التحتية، جراء الحرب التي دخلت عامها الرابع.