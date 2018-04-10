أردوغان يؤكد عزم تركيا على مواجهة القوى والتنظيمات الساعية لتدمير سوريا

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، عزم بلاده على مواجهة القوى والتنظيمات الساعية لتدمير سوريا.

جاء ذلك في كلمة له، اليوم، خلال لقائه منسقي وكالة التعاون والتنسيق التركية "تيكا" في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف أردوغان، أن بلاده مصممة على المساهمة في إعادة بناء سوريا وتحقيق صعودها، و مواجهة القوى والتنظيمات الساعية لتدميرها.

وتابع: "للأسف وجدنا بجانبنا أصدقاء قليلون في الحرب التي نخوضها ضد الإرهاب؛ حتى أننا رأينا وقوف قسم مهم من الدول التي تتحدث عن الديمقراطية والحرية إلى جانب الإرهاب لأن مصالحها تقتضي ذلك".

كما دعا أردوغان، الدول ذات الاقتصاد القوي لمحاربة الجوع والفقر في أنحاء العالم، وخاصة الدول الإسلامية الغنية بالنفط ؛ "حيث لو قدموا زكاتهم فقط إلى الدول الفقيرة لما بقي هناك فقير حول العالم".