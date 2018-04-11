تشاوش أوغلو: بشار الأسد يقتل بالأسلحة التقليدية والأسلحة الكيميائية

أكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو على أنّه أصبح من الضروري إزالة نظام الأسد عن هرم السلطة في سوريا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها تشاوش أوغلو خلال ندوة نظّمها وقف الأبحاث السياسية والاقتصادية والاجتماعية التركية (سيتا)، اليوم الأربعاء، لمناقشة تقرير أعده الوقف حول "الإسلاموفوبيا في أوروبا".

وأضاف تشاوش أوغلو أنّها ليست المرة الأولى التي يستخدم فيها نظام بشار الأسد الأسلحة الكيميائية، بل قتل قرابة مليون شخص باستخدام أسلحة تقليدية وأخرى محرمة دولياً.

وتابع أن "هذا الشخص قتل نحو مليون مواطن سوري بواسطة الأسلحة التقليدية والأسلحة الكيميائية، ويجب تنحيته عن سلطة البلاد بسرعة، والانتقال إلى مرحلة الحل السياسي".

وتعليقاً على الضربة الأمريكية المحتملة ضد سوريا، قال تشاوش أوغلو: "سننتظر ونرى ما إن كانت الضربة ستُنفّذ أم لا".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن روسيا تعهدت بإسقاط أي صواريخ يتم إطلاقها على سوريا، داعيا موسكو إلى الاستعداد لمواجهة صواريخها.

وكتب ترامب، في تغريدة على تويتر يقول إن "روسيا تعهدت بإسقاط أي صواريخ يتم إطلاقها على سوريا".

وأضاف: "استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة.. صواريخ جميلة وجديدة وذكية، ما كان عليك أن تكوني شريكا لحيوان قتل بالغاز شعبه ويستمتع بذلك".

وتأتي تصريحات ترامب على خلفية تأكيده سابقا أنّ الهجوم الكيميائي الذي نفذه النظام السوري، السبت الماضي، على مدينة دوما في ريف دمشق "سيقابل بالقوة".

وعلى صعيد آخر، تطرق الوزير التركي إلى تصريح نظيره الروسي سيرغي لافروف، حول وجوب تسليم أنقرة عفرين للنظام السوري، قائلاً: "علينا أن نعلم ما هي الأسباب التي دفعت لافروف إلى الإدلاء بهذا التصريح، فتركيا بدأت عملية غصن الزيتون بالتنسيق مع روسيا".

وأوضح تشاوش أوغلو أنّ الجزء الأوّل من أهداف "غصن الزيتون" تتمثل في القضاء على الإرهابيين، ومن ثم توفير العودة الآمنة لسكان المنطقة إلى ديارهم.

وشدد على أنّ تركيا لا تطمع باقتطاع أجزاء من الأراضي السورية، وأنها تدافع عن وحدة أراضي هذا البلد، أكثر من أي دولة أخرى.

وعن ظاهرة الإسلاموفوبيا في أوروبا، أشار تشاوش أوغلو أنّ انتشار هذه الظاهرة في الدول الأوروبية، يحزن تركيا، لافتا إلى أنّ التيارات المتطرفة والمعادية للإسلام والأجانب في أوروبا، في تزايد مطّرد.

وأكّد أنّ المهاجرين والمسلمين والأجانب لا يتسبّبون في ضعف الاقتصاد، كما تدّعي بعض الدول الغربية، بل يساهمون في إنعاش اقتصادات الدول التي يتواجدون فيها.