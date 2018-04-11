نائب رئيس الوزراء التركي: أي عملية تفاوض في قبرص تستند إلى حقوق غير متساوية مرفوضة

قال نائب رئيس الوزراء التركي رجب أقداغ، إن تركيا لا تقبل أي عملية تفاوض في قبرص لا تستند إلى حقوق متساوية للمجتمعين المشكلين للجزيرة (التركي والرومي).

وأضاف أقداغ، خلال اجتماع عقده مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية قدرت أوزرساي، في العاصمة لفكوشا، أن تركيا تتعامل باهتمام بالغ مع المواضيع المتعلقة بالسلام والازدهار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في جمهورية شمال قبرص التركية.

وشدد اقداغ على "ضرورة متابعة مسيرة التفاوض لإحلال السلام في الجزيرة المقسمة بهدف الوصول لحل سياسي، وأن تركيا لا تقبل أي عملية تفاوض لا تستند إلى ضمان حقوق متساوية للمجتمعين التركي والرومي في الجزيرة".

من جهته، أعرب أوزرساي عن تقديره للرؤية التركية بخصوص مسألة الجزيرة. مؤكّدًا مواصلة حكومة الجمهورية تعزيز علاقاتها مع تركيا في جميع المجالات.

كما أكّد أوزرساي على أن إمكانية حدوث تطور في مشكلة قبرص مرتبط بأداء الجانب القبرصي الرومي وإرادته السياسية لتحقيق حل دائم لقبرص.

ومنذ العام 1974، تشهد جزيرة قبرص، انقساماً بين شطرين، تركي في الشمال، ورومي في الجنوب، ولاحقاً رفض القبارصة الروم خطة أممية عام 2004 ترمي لتوحيد الجزيرة.