يلدريم: الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن باتت تهدد بعضها عبر تويتر

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم في معرض تعليقه على الضربة الأمريكية المحتملة على سوريا، إنّ الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي تهدد بعضها بعضاً عبر تويتر.

وتساءل يلدريم في كلمة ألقاها خلال حضوره القمة الاقتصادية لمنطقة أوراسيا، عمّا إذا كان العالم والمنطقة سيتفرجان على مشاحنات تلك الدول، وعلى سقوط ملايين الضحايا.

وأضاف يلدريم أنّ الوقت غير مناسب للمبارزات واستعراض القوة، بل على الجميع التكاتف وإيلاء الأهمية لتضميد جراح المنطقة.

وتابع قائلاً: "علينا جميعا الابتعاد عن المبارزة واستعراض القوة، ويجب أن نوحد قوانا للقضاء على التنظيمات الإرهابية والحفاظ على وحدة الأراضي السورية والعراقية".

وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن روسيا تعهدت بإسقاط أي صواريخ يتم إطلاقها على سوريا، داعيا موسكو إلى الاستعداد لمواجهة الصواريخ الأمريكية.

وكتب ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، يقول إن "روسيا تعهدت بإسقاط أي صواريخ يتم إطلاقها على سوريا".

وأضاف: "استعدي يا روسيا لأن الصواريخ قادمة.. صواريخ جميلة وجديدة وذكية، ما كان عليك أن تكوني شريكا لحيوان قتل بالغاز شعبه ويستمتع بذلك".

وتأتي تصريحات ترامب على خلفية تأكيده سابقا أنّ الهجوم الكيميائي الذي نفذه النظام السوري، السبت الماضي، على مدينة دوما في ريف دمشق "سيقابل بالقوة".

وأشار يلدريم إلى أنّ أنقرة تطلب من حلفائها وأصدقائها تفهّم الموقف التركي والتضحيات التي تقدّمها في سبيل استقرار المنطقة وتطهيرها من الإرهابيين.

وأكّد رئيس الوزراء التركي أنّ بلاده ليست لديها أهداف إمبريالية، وأنها تسعى لنشر الخير والصداقة في كافة الأماكن التي تتواجد فيها.

وفيما يخص الجانب الاقتصادي، قال يلدريم إنّ حكومته ستعمل على مواصلة النمو الذي تحقق في العام الماضي بنسبة 7.4 بالمئة.

وأشار يلدريم إلى أنّ حكومته تواصل اتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون ارتفاع نسب التضخم في البلاد.

كما علّق على تراجع قيمة الليرة التركية أمام بعض العملات الأجنبية، قائلاً: "هذا التراجع ناجم عن المستجدات السياسية والأمنية الحاصلة في المنطقة، وهذا الأمر مؤقت وسيزول قريباً".