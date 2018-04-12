هل ستشارك تركيا في الضربات الغربية المتوقعة ضد نظام الأسد؟

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية التركية حامي أكصوي أن بلاده تتابع عن قرب التطورات المتعلقة بالشأن السوري لا سيما عقب الهجوم الكيميائي المفترض في الغوطة الشرقية والأنباء عن قرب توجيه ضربة عسكرية غربية للنظام السوري.

ورداً على سؤال حول إمكانية أن تقوم تركيا بدعم ضربة أمريكية ضد نظام الأسد، قال أكصوي، الخميس: "لنرى ما ستظهره لنا التطورات نحن نتابع الوضع عن قرب وبأهمية بالغة".

وعن احتمال استخدام قاعدة إنجيرليك الجوية في مدينة أضنة التركية في الضربات الأمريكية المتوقعة، أكد أكصوي أنه سيجري بحث الشأن السوري وجميع الملفات ذات الاهتمام المشترك خلال زيارة أمين عام حلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ المقررة يوم الاثنين المقبل إلى أنقرة.

وشدد المتحدث باسم الخارجية التركية على أن هناك شبهات قوية جداً على أن الهجوم الكيميائي في منطقة دوما بالغوطة الشرقية جرى تنفيذه من قبل النظام السوري. مؤكداً على أهمية معاقبة المسؤولين عن هذا الهجوم.