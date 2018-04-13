أردوغان يدعو نظيريه ترامب وبوتين إلى "تأسيس السلام وإنهاء المأساة" بسوريا

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نظيريه الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين إلى تأسيس السلام في سوريا بأقرب وقت وإبداء رد فعل إزاء مقتل المدنيين هناك باستخدام جميع الأسلحة وليس الكيميائية منها فحسب.

وأكد أردوغان، في تصريحات صحفية بعد أدائه صلاة الجمعة اليوم، أنه بحث مع نظيره الأمريكي والروسي التطورات في سوريا، معلقاً على التوتر بين الجانبين على خلفية هجوم دوما والضربة الغربية المحتملة في سوريا بأن "الأجواء أصبحت لينة قليلاً، واتصالاتنا مستمرة".

ودعا الرئيس التركي إلى عدم تجاهل استخدام الأسلحة التقليدية في سوريا، قائلاً: "على العالم أن يبدي رد فعل إزاء قتل المدنيين بالأسلحة التقليدية في سوريا كما يبدي رد فعل إزاء استخدام السلاح الكيماوي".

وقال أردوغان إنه أكد لنظيريه ترامب وبوتين بأن "زيادة التوتر في المنطقة سيكون أمراً غير صائب"، مطالباً إياهما بـ"تأسيس السلام في المنطقة وإنهاء المأساة".