تركيا تنتقد افتتاح "نصب تذكاري" للمزاعم الأرمنية في جنيف

انتقدت وزارة الخارجية التركية، الجمعة، عزم بلدية جنيف افتتاح نصب تذكاري اليوم، بإحدى حدائق المدينة، يرمز إلى المزاعم الأرمنية حول أحداث 1915.

وقال الناطق باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، الجمعة، إن "بناء نصب تذكاري ليس مسألة إعمار عادية في مسؤولية البلدية فقط، وإنما هو نظرة أحادية لبعض السياسيين الجهلة للتاريخ والذين لديهم حكم مسبق حول المسألة، وبعيدين عن الفهم الموضوعي".

وأضاف أن "هذا النصب يُسوق كعمل فني، إلا أن الهدف من ورائه هو التمهيد لقبول السلطات بالمزاعم الأرمنية حول أحداث 1915، وتقديم الأرمن مزاعمهم على أنها الحقيقة المطلقة لقراءتهم الأحادية للتاريخ".

وتساءل: "هل ستتذكر بلدية جنيف إحياء ذكرى استشهاد سكرتير القنصلية التركية العامة في جنيف محمد صواش يرغوز على يد منظمة آصالا الأرمنية عام 1981؟".

ويطلق الأرمن عادةً، عبر جماعات ضغط في مختلف دول العالم، دعوات إلى "تجريم" تركيا، وتحميلها مسؤولية مزاعم تعرض أرمن الأناضول لعملية "إبادة " على يد الدولة العثمانية، إبان الحرب العالمية الأولى (1914- 1918).

وتؤكد أنقرة عدم إمكانية إطلاق صفة "الإبادة الجماعية" على تلك الأحداث، وتصفها بـ "المأساة" لكلا الطرفين.

وتقول تركيا إن ما حدث كان "تهجيرًا احترازيًا" ضمن أراضي الدولة العثمانية، بسبب عمالة عصابات أرمنية للجيش الروسي.

كما تدعو أنقرة إلى تناول الملف بعيدًا عن الصراعات والمصالح السياسية، وحل القضية عبر منظور "الذاكرة العادلة"، الذي يعني التخلي عن أية نظرة أحادية الجانب إلى التاريخ، وأن يتفهم كل طرف ما عاشه الآخر.