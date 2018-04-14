أردوغان: حيدنا 4200 إرهابي منذ انطلاق "غصن الزيتون"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن قوات بلاده والجيش السوري الحر تمكنا من تحييد 4 آلاف و200 إرهابي، منذ انطلاق عملية "غصن الزيتون"، في يناير/كانون الثاني الماضي.

جاء ذلك في خطاب جماهيري خلال فعالية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في منطقة فاتح بمدينة إسطنبول.

وأشار أردوغان إلى أن بلاده جلبت 80 عضوًا في تنظيم "غولن" الإرهابي من خارج البلاد، صدرت بحقهم مذكرات توقيف من السلطات القضائية التركية، مؤكدًا مواصلة العمل على جلب أعضاء التنظيم لإحالتهم للعدالة.

وشدد الرئيس التركي على أن دماء الشهداء "لن تذهب هدرًا".

وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، منتصف يوليو/تموز 2016، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش تتبع تنظيم "غولن"، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة ومؤسساتها الأمنية والإعلامية، استشهد خلالها 290 شخصًا.

وقوبلت محاولة الانقلاب باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات التركية؛ ما ساهم بشكل كبير في إحباط المخطط الانقلابي.

ويقيم زعيم المنظمة "غولن" في الولايات المتحدة منذ عام 1999، وتطالب تركيا بتسليمه، من أجل المثول أمام العدالة بموجب اتفاقية "إعادة المجرمين" المبرمة بين الجانبين عام 1979.