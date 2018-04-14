أنقرة: "إنجيرليك" لم تستخدم بهجوم سوريا وتم إبلاغنا به مسبقاً

أكد المتحدث باسم الحكومة التركية، بكر بوزداغ، أن قاعدة إنجيرليك جنوب البلاد لم تستخدم في شن الضربات الغربية على مواقع عسكرية للنظام السوري فجر اليوم السبت.

وأوضح بوزداغ أن رئيسي الأركان التركي والأمريكي أجريا اتصالا قبل الضربات العسكرية بسوريا، بتعليمات من الرئيسين رجب طيب أردوغان ودونالد ترامب.

وأضاف: "تم إبلاغنا مسبقاً بالهجوم (ضد النظام السوري)، ولم تُستخدم قاعدة إنجيرليك خلاله".

ودعا بوزداغ إلى "إنهاء التنافس وتحقيق حل سياسي بعيد عن حسابات المصالح، وإلا فإن إراقة الدماء ستستمر" في سوريا.

وجدد موقف بلاده تجاه سوريا، مؤكدا أن "موقفنا واضح، وهو ضد نظام الأسد واستخدام الأسلحة الكيميائية والتقليدية والحرب الداخلية وقتل البشر وتهجيرهم".