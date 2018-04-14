فرنسا: ماكرون يأمل بتكثيف المحادثات مع تركيا للوصول إلى حل في سوريا

أعلن الاليزيه السبت أن الرئيس ايمانويل ماكرون يأمل في الأيام المقبلة بـ"تكثيف المشاورات" مع تركيا بهدف التوصل إلى "حل سياسي في سوريا".

وتشاور الرئيس الفرنسي هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وأورد بيان للاليزيه أنه "شكره لتصريحات تركيا الداعمة للعملية التي نفذتها فرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة ضد القدرات الكيميائية للنظام السوري".

وأكد ماكرون "عزمه على مواصلة العمل المشترك مع تركيا لمكافحة الإفلات من العقاب في ما يتعلق باستخدام الاسلحة الكيميائية والسماح باقامة آلية محايدة وصلبة في الامم المتحدة"، وفق المصدر نفسه.

وخلص البيان إلى أن ماكرون "أمل بتكثيف المشاورات بين فرنسا وتركيا في الأيام المقبلة للسماح بحل سياسي جامع في سوريا".

ورحب الرئيس التركي السبت بالضربات الغربية في سوريا معتبرا انها رد "ملائم" على "الهجمات غير الانسانية" التي يشنها النظام السوري.