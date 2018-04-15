عدد مهجري الغوطة يرتفع إلى 65 ألفاً وقافلة جديدة تصل "درع الفرات"

وصلت مدينة الباب بمنطقة درع الفرات بمحافظة حلب، شمالي سوريا، الأحد، قافلة جديدة من مهجري الغوطة الشرقية.

وأفاد مراسلو الأناضول، أن القافلة وهي الثانية والعشرون ضمت 8 حافلات، تحمل على متنها مهجرين من الغوطة التي سيطر عليها النظام وداعموه، عقب هجمات مكثفة وقصف بالأسلحة الكيميائية.

ويبلغ عدد المهجرين في هذه الدفعة 145 شخصاً بينهم 55 طفلًا و42 امرأة، وسيتم توزيع قسم منهم في مركزي إيواء تابعين لمنطقة "درع الفرات".

وتجاوز عدد المهجرين من الغوطة الشرقية حتى اليوم 65 ألف شخص.

وفي 22 مارس/آذار الماضي، بدأت أعمال التهجير من الغوطة الشرقية، بموجب اتفاقات فرضت على المعارضة إثر حملة برية وجوية لقوات النظام بدعم روسي، استخدمت خلالها الغازات السامة.