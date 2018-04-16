أردوغان وميركل يؤكدان حماية وحدة الأراضي السورية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، اليوم الاثنين، على ضرورة حماية وحدة الأراضي السورية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين أردوغان وميركل، بحسب ما أفادت به مصادر في الرئاسة التركية للأناضول.

وتبادل الجانبان الآراء حول قضايا ثنائية وإقليمية، وتطرقا إلى العملية العسكرية الأمريكية البريطانية الفرنسية التي تبعت استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي في مدينة دوما بالغوطة الشرقية.

وشدد أردوغان وميركل على ضرورة حماية وحدة الأراضي السورية واتخاذ خطوات ملموسة لدفع المسار السياسي هناك.

وفجر السبت الماضي، أعلنت واشنطن وباريس ولندن، شن ضربة ثلاثية على أهداف للنظام السوري ردًا على استخدام أسلحة كيميائية في هجوم على مدينة دوما القريبة من دمشق، ما أودى بحياة 78 شخصًا فضلًا عن مئات المصابين.

وحملت واشنطن وحلفاؤها الغربيون النظام السوري مسؤولية هذا الهجوم، فيما رأت روسيا أنه "مجرد شائعات وفبركة".