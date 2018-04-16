أردوغان يبحث مع أمين عام الناتو الضربة الغربية في سوريا

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، أمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرغ وبحث معه العلاقات بين تركيا والحلف وناقشا بشكل خاص الضربة العسكرية الغربية في سوريا.

وبحسب وكالة الأناضول تناول أردوغان وستولتنبرغ، خلال لقائهما اليوم، العلاقات بين تركيا والحلف والمستجدات الإقليمية وعلى رأسها سوريا.

وشدد الجانبان على أهمية تضامن الدول الأعضاء في الناتو وكفاحها الحازم في مواجهة كافة أشكال الإرهاب.

كما تبادلا وجهات النظر حول العملية العسكرية الأمريكية البريطانية الفرنسية التي تبعت استخدام النظام السوري للسلاح الكيميائي في دوما.

وجرى اللقاء المغلق في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، واستغرق ساعة و10 دقائق.

ووصل ستولتبرغ، في وقت سابق اليوم إلى أنقرة، وعقد لقاءين منفصلين مع وزيري الدفاع نور الدين جانيكلي، والخارجية مولود تشاوش أوغلو.