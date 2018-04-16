البنتاغون طلبت أسلحة ومعدات لقوات تضم "ي ب ك" قوامها 60 ألف شخص

أظهرت موازنة وزارة الدفاع الأمريكية لعام 2019 أنها طلبت أسلحة ومعدات لدعم قوة عسكرية ضخمة في سوريا تضم عناصر "ي ب ك/ بي كا كا".

وبحسب الموازنة فإن البنتاغون طلبت الأسلحة والمعدات لتزويد قوة مؤلفة من 60-65 ألف شخص تضم عناصر من "ب ي د/ بي كا كا" الإرهابي في سوريا.

جدير بالذكر أن هذا الطلب يعود إلى شهر شباط/ فبراير، قبل أن تجري كل من تركيا والولايات المتحدة مفاوضات حول مصير مدينة منبج التي أعلن وزير الخارجية التركية اليوم أن البلدين توصلا إلى خارطة طريق بشأنها.

كما أنه تبع طلب البنتاغون المذكور إعلان الرئيس دونالد ترامب في السادس من الشهر الجاري نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا.