تحييد 38 إرهابيًا في عمليات أمنية للداخلية التركية خلال أسبوع

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الاثنين، تحييد 38 إرهابياً في عمليات أمنية جرت داخل البلاد خلال الفترة الممتدة من 9 إلى 16 أبريل/ نيسان الجاري.

وأوضحت الداخلية في بيان، أنّ قوات الأمن وبدعم من الجيش، نفذت خلال الأسبوع الأخير 1487 عملية أمنية ضدّ التنظيمات الإرهابية داخل حدود تركيا.

وخلال العمليات الأمنية تمّ توقيف 149 شخصاً للاشتباه بصلتهم بتنظيم "بي كا كا" الإرهابي، و75 آخرين بشبهة الانتماء إلى تنظيم "داعش"، و702 للاشتباه بصلتهم بتنظيم "فتح الله غولن/ الكيان الموازي" الإرهابي، و21 شخصًا للاشتباه بصلتهم بمنظمات يسارية متطرفة.

وتمكنت قوات الأمن من تدمير 28 ملجأً ومخبأً ومغارة للإرهابيين، في مداهمات جرت بولايات تونج ايلي، وشرناق، وبتليس، وهكاري، وموش، ووان، وبينغول جنوب وجنوب شرق تركيا.

بالإضافة إلى ذلك، ضبطت قوات الأمن خلال عملياتها ضد أوكار الإرهابيين 7 قنابل يدوية، وكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المستخدمة في صناعة المتفجرات.