تشاوش أوغلو: أعددنا مع واشنطن خريطة طريق بشأن إدارة منبج

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن بلاده والولايات المتحدة أعدتا خريطة طريق بشأن مدينة منبج شمالي سوريا الخاضعة لسيطرة تنظيم "ب ي د" الإرهابي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده تشاوش أوغلو اليوم الاثنين، مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو ينس ستولتنبرغ، الذي وصل اليوم العاصمة التركية أنقرة.

وأوضح الوزير التركي أن الخريطة سيتم تطبيقها "عندما يتولى وزير الخارجية الأمريكي الجديد (مايك بومبيو) مهامه".

وأشار إلى أن "البلدين سيقرران من سيدير ويفرض الأمن في منبج".

ويسيطر تنظيم "ب ي د" الامتداد السوري لمنظمة "بي كا كا" الإرهابية، على معظم أجزاء محافظتي الحسكة والرقة وصولاً إلى مدينة منبج بريف حلب.

من جهة أخرى، تعهد تشاوش أوغلو بمواصلة تركيا دعم بعثات الناتو في الخارج، داعيا الحلف لتلبية تطلعات بلاده لا سيما فيما يتعلق بمنظومات الدفاع الجوي.