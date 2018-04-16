متحدث الحكومة التركية: لا نقف مع دولة ضد أخرى في سوريا

أكد المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ أن السياسة التي تتبعها أنقرة في سوريا ليست سياسة الوقوف مع أي دولة ضد دولة أخرى، إنما سياسة الوقوف إلى جانب الحق والصواب دائماً.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها بوزداغ، اليوم الاثنين، على هامش زيارته لقطر.

وأشار بوزداغ إلى أن تركيا لا تتفق مع الولايات المتحدة حول دعمها تنظيم ب ي د/ بي كا كا الإرهابي، بحجة مكافحة داعش، موضحاً أن أنقرة أبلغت واشنطن أكثر من مرة بخطئها في الاعتماد على تنظيم إرهابي في محاربة تنظيم إرهابي آخر.

وبخصوص استخدام السلاح الكيميائي في سوريا قال بوزداغ: "إن القتل بالأسلحة التقليدية جريمة لا تقل عن القتل بالأسلحة الكيميائية، لأن في كلتا الطريقتين يقتلُ الأبرياء والمدنيين والناس العاجزين والأشخاص العزل."