وزير تركي: تصريح الاتحاد الأوروبي بخصوص "غصن الزيتون" غير مسؤول

انتقد وزير شؤون الاتحاد الأوروبي التركي عمر تشليك، تصريح وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بأن الوضع في عفرين أصبح أسوأ بعد عملية "غصن الزيتون".

وقال تشليك عبر حسابه على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، بخصوص التصريح الذي جاء بعد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد، إن "الاتحاد الأوروبي الذي لم يؤد مسؤولياته تجاه ما يحدث في سوريا، أصدر تصريحاً آخر غير مسؤول".

واعتبر الوزير التركي أن التصريح "لا يعكس أي مسؤولية ولا حساسية سياسية أو إنسانية".

وأشار تشليك، إلى أن هذا التصريح يعني "دعم سيطرة الإرهابيين على عفرين قبل عملية غصن الزيتون، ودعم ظلمهم للأهالي".

وفي 24 مارس/آذار الماضي، تمكنت القوات المسلحة التركية وفصائل من الجيش السوري الحر من تحرير كامل منطقة عفرين من الإرهابيين، بعد حوالي شهرين على انطلاق عملية عسكرية أطلق عليها اسم "غصن الزيتون".