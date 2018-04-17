أردوغان يلتقي بهتشلي غداً لبحث مقترح انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه سيلتقي غدا الأربعاء، رئيس حزب الحركة القومية دولت بهتشلي لبحث مقترحه بإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة في السادس والعشرين من أغسطس/ آب المقبل.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماعه بالكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية.

وكان بهتشلي قد اقترح خلال كلمته باجتماع الكتلة البرلمانية لنواب "الحركة القومية"، اليوم الثلاثاء، تقديم موعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد من نوفمبر/ تشرين ثاني 2019 إلى 26 أغسطس المقبل.

وأضاف بهتشلي أن البلاد لا يمكنها الانتظار حتى موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام المقبل.

وتعقيباً على التصريحات قال المتحدث باسم الحكومة التركية بكير بوزداغ إن الأمر سيتم تقييمه من قبل الأجهزة المختصة في حزب العدالة والتنمية ثم سيتم الإدلاء بتصريحات حول الموضوع.