تركيا تحذر اليونان من "غرق حساباتها" في بحر إيجه إذا فكرت بفرض أمر واقع

دعا المتحدث باسم الحكومة التركية، بكير بوزداغ، اليوم الثلاثاء، اليونان إلى الابتعاد عن استفزازاتها لتركيا لـ"تجنب وقوع أحداث غير مرغوب بها" في بحر إيجه.

ووجه بوزداغ انتقادات شديدة لليونان على خلفية الانتهاكات التي تمارسها بحق تركيا في بحر إيجه والجزر المتنازع عليها بين البلدين.

وحذر بوزداغ من فرض أمر واقع في المنطقة، داعياً "الجميع ألا يتوقع من تركيا تجاهل أو السماح بفرض أمر واقع في بحر إيجه"، مضيفاً: "إذا كانت اليونان لديها حسابات في هذا الاتجاه فستغرق تلك الحسابات في بحر إيجه".

كما دعا المتحدث باسم الحكومة التركية "الجانب اليوناني إلى الابتعاد عن موقفه الاستفزازي والمعادي لتجنب وقوع أحداث غير مرغوب بها في بحر وجزر إيجه".